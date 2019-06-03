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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bitpazarında bayram yoğunluğu Haberi

Bitpazarında bayram yoğunluğu Haberi

Bitpazarından genel görüntüler

Alışveriş Arefe Günü Bit Pazarı Pazar Günü 

-Tezgahlardan detay görüntüler
-Alışveriş yapan vatandaşlar
-Veysel Zeytun ile röportaj

( ADANA )- Adana'da maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar bitpazarından bayramlık alışverişini yapıyor ADANA

- Adana’da her pazar günü kurulan ve gelir düzeyi düşük vatandaşların alışveriş yaptığı bitpazarında Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Kendilerine ve çocuklarına bayramlık almak isteyen vatandaşlar arefe gününde de bitpazarına ilgi gösteriyor. Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir ile Mirzaçelebi mahalleleri sınırında kurulan ve bir haftasonu geleneğine dönüşen bitpazarı, Ramazan Bayramı öncesi bayramlık alışveriş yapan vatandaşların ilgisini çekiyor. Pazar günleri gece yarısında kurulan bitpazarı, arefe günü dolayısıyla kıyafetlerle doldu, taştı. Gelir düzeyi düşük vatandaşlar da hem kendilerine hem çocuklarına bayramda giyecek almak için bitpazarına ilgi gösterdi. Torunlarına bayramlık almak için sabahın erken saatlerinde bit pazarına gelen Veysel Zeytun, “Çocuklara, torunlara ucuz bayramlık alışverişi yapmak için geldik. Bitpazarını ucuz olduğu için tercih ediyoruz. Ayakkabı, bluz aldım torunlara. Kendime değil de daha çok torunlar için alışverişe geldim. Burası gelir düzeyi düşük kesim için çok iyi” diye konuştu.
(ANL-
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