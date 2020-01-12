Bitlisliler hafta sonunda kayak merkezine akın etti

-Kayak alanından görüntüler

-Kayak yapanlardan görüntüler

-Kızakla kayanlardan görüntüler

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-Röpler



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis'te hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezlerine akın etti. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuk, genç ve yaşlılar, kayak tesisine akın ederek kaymanın keyfini yaşıyor. Havanın güzel olması nedeniyle Bitlis'teki vatandaşlar, uzun süren kış aylarında karın nimetlerinden en iyi şekilde yararlanıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bitlis’te vatandaşlar hafta sonunda havanında güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini Rahva bölgesinde bulunan El Aman Kayak Merkezine attı. Dideban Spor Kulübü Başkano Ecevit Sulukaya, kayak merkezinin açıldığını herkesin mutlaka suretle kayak sporu ile tanışması gerektiğini söyledi.



Ahlat Spor Kulübü Başkanı Deniz Balaman, 25 kişilik bir ekiple bugün kaymaya geldiklerini belirterek şunları söyledi.



“El Aman hanı kayak merkezine geldik. bugün doğunun en çok karı alan bölgesi olarak kayağı burada öğreniyoruz aynı zamanda öğretiyoruz. Bugün Ahlat ve Tatvan ekibi olarak 25 kişilik bir grupla geldik. Herkes öğrendi mutlu oldular. Bu bölgenin en zengin sporu bu olsa gerek çünkü hem kışımız var yararlanmamamız olmazdı” diye konuştu.

Vatandaşlardan Arif Barış özer, ise 21 aydır Bitlis’te görev yaptığını ifade ederek şunları söyledi.



“Bitlis te görev yapıyorum. Karın başkentinde olmaktan çok memnunum. Bitlis Rahva kayak merkezinde insanların böyle eğlenmelerini görmekten de memnun oldum. Büyük zevk alıyorum buradan kayak sporu çok değerli bir spor olduğuna inandım yen başlamama rağmen çok eğleniyorum. İnsanları buraya davet ediyorum” dedi.





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