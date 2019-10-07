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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına katılacak

Bitlisli sporcular dünya şampiyonasına katılacak

- Tatvan Kapalı Spor Salonu’nda yapılan antrenmanlardan detay görüntü, - Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur'un konuşması, - Sporculardan Turgut Dağdağan, Hasan Eripek ve Mehmet Yalçın'ın konuşması, - Detay görüntü. BİTLİS (AA) - Bitlis li milli sporcular, 9 - 27 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılacak.Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen şampiyonalarda başarılı olarak milli takıma girmeyi başaran sporcular, Saraybosna'dan madalyayla dönmeyi hedefliyor.Tatvan Kapalı Spor Salonu'nda yaptıkları antrenmanlarla hazırlıklarını sürdüren sporcular, Bitlis 'i en iyi şekilde temsil etmek istiyor.Muay Thai ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, " Bitlis 'ten 3 sporcumuz şampiyonaya katılacak. Sporcularımız Kick Boks Avrupa Şampiyonası ve Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'na katılıp şampiyon oldular. Ayrıca, Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon olarak Milli Takım'a katılmayı hak ettiler. Milli Takımı temsilen 60 sporcu katılacak. Bu şampiyona için sıkı bir çalışma içindeyiz. Hedefimiz, ilimize 3 dünya şampiyonluğunu kazandırmak." diye konuştu.

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