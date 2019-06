Bitlisli kadınlardan Emine Erdoğan’a destek

-Tatvan sahilinden görüntüler

- Bitlisli kadınlar, Van Gölü çevresinde çöp toplayarak Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘Sıfır Atık Mavi’ projesine destek oldu. Emine Erdoğan’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Mavi’ projesine Bitlis’ten de destek geldi. Bitlis’in Tatvan ilçesindeki kadınlar, çocukları ile beraber bir araya gelerek sahil bandında temizlik yaptı. Tatvan Belediyesinin de destek verdiği temizlik kampanyasında ellerine çöp poşeti alan kadınlar ve çocuklar bir kilometrelik alanda temizlik yaptı.Tatvan’da faaliyet gösteren Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı ve Tatvan Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan temizlik kampanyasının ilerleyen zamanlarda da devam edeceği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı, “Bugün biz burada Tatvan Belediyesi ile birlikte ortak bir çalışma sonucunda özellikle sahil şeritlerinde, yürüyüş yollarında ve oturma alanlarının temizlik konusuna değinmek istedik. Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Sıfır Atık Mavi’ projesinde bizde yer almak istedik. Üyelerimizle birlikte kadın, erkek ve çocuk demeden burada çöp toplama faaliyetinde bulunduk. Bu faaliyetin sonucunda da tabi ki bireylerimizin daha bilinçli olmalarını, daha bilinçli bir şekilde hareket etmelerini, çevremizin her alanının bize ait olduğunu, bizim evimiz kadar bize ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Buradaki asıl amacımız, çevremize vermiş olduğumuz duyarlılıktır. Bu duyarlılık sonucunda da böyle bir proje yapmaya karar verdik. Belediyemize biz bu proje hakkında bilgi verdik. Kendileri de onay vererek bütün desteklerini sundular. Bu destekler doğrultusunda bizde ekibimizle birlikte sahil bandındaki çöpleri topladık. Şu anda 50 kişilik bir ekiple buradayız. Bu ekiple çöplerimizi topladık. Özellikle çocuklarımızla beraber bu temizliği yapmak istedik. Çünkü nesillerimize neyi öğretirsek, nesillerimiz nesillerine onu öğretir. Nesillerimizi yetiştiren kadınlarımızdır. Her şey kadınlarımızdan doğuyor. Özellikle kadınlarımızla beraber biz bu faaliyette bulunurken, çaba ve azim içinde yapılmayacak şey yoktur diyoruz. Yerdeki çöpleri kaldırmak çok zor olmasa gerek. Bizim burada asıl anlatmak istediğimiz yerlere çöp atmayın diyoruz. Yere düşmüş olan çöpleri kaldırmak çok zor değildir diyoruz. Ama bilinçli bireyler yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Hancı, bazı annelerin çocuklarını alıp geldiğini de dile getirerek, “Bazı annelerimiz işten çıkıp geldiler. Bunlar da fedakar insanlar ve vatanını milletini seven insanlardır. Çünkü biz böyle düşünüp böyle görüyoruz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Her birey kendi sorumluluğunu bilmelidir. Biz aslında dernek olarak bir sanat derneğiyiz. Sanat sadece tablolardan ve objelerden oluşmaz. Sanat ruhumuza dokunan alandır, görselimizdir. Bizim bu yapmış olduğumuz projede sanatla beraber göstermek istediğimiz sanat, her alanın temizliğidir ve her alanın görselliğidir” diye konuştu.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ise “Tatvan halkından ricamız, bu sadece bizim belediyemizin yapacağı bir şey değildir. Bütün halkımızın bu temizlik kampanyalarına katılmalarını istiyoruz. Duyarlı vatandaşlar olarak hepimiz bu görevi yerine getirmeliyiz diyorum” dedi.