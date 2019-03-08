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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bitlisli kadınlar hem eğlendi, hem de acı biber yiyerek yarıştı Haberi

Bitlisli kadınlar hem eğlendi, hem de acı biber yiyerek yarıştı Haberi

Acı biber yeme yarışması

Yarış Siyer Yumurta Uttu Halk Eğitim 

-Yoğurt yeme yarışması
-Balon patlatma yarışması
-Sandalye kapma yarışması
-Ağızda kaşıkla yumurta taşıma yarışması
-Leyla derseden röp
-Zübeyde keçeciden röp
-Kursiyerlerden görüntü
-Yapılan ürünlerden görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

– Bitlis’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda kadınlar acı biber yemek için birbirleriyle yarıştı. Sosyal Destek Projesi (SODES) ve Bitlis Belediyesi tarafından açılarak kadınlara tahsis edilen Kadın Yaşam ve El Sanatları Evindeki kadınlar, gönüllerince bir gün geçirdi. Bitlisli kadınlar, el emeği göz nurlarını sergileyip satışını yaptıklarını Kadın Yaşam ve El Sanatları Evinde bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle eğlence ve yarışma düzenledi.
Acı biber yeme, ağızda kaşıkla yumurta taşıma, balon patlatma, yoğurtta para bulma ve sandalye kapma gibi yarışmalar düzenleyen kadınlar, birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda birinci olanlara ödüller verdiklerini ifade eden Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi Proje Koordinatörü Leyla Derse, klasik kutlamanın yerine bu tür yarışmalarla kutlama yapmak istediklerini söyledi.

Derse, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü klasik bir kutlamadan ziyade eğlenceli yarışmalar yaptık. Balon patlatma yarışması, yumurta taşıma, acı biber yeme ve sandalye kapma gibi değişik etkinlikler düzenledik. Aynı zamanda birinci olan yarışmacılarımıza da ödüller verdik” dedi.
Kadın Yaşam ve El Sanatları Evinin 17 Nisan 2018 tarihinde açıldığını dile getiren Derse, “Burada kadınlarımız için satış pazarımız var. Kadınlar buraya aynı zamanda aktif olan kurslarımıza geliyorlar. Bunların yanı sıra sanat etkinliği kurslarımız, bilgisayar ve diksiyon eğitimi kurslarımız da mevcuttur. Dönüşümlü olarak halk eğitime bağlı kurslarımız da var. Alt katta bulunan pazarda kadınlar sadece kurslarımızda değil de evlerinde yaptıkları el emeği göz nurlarını getirip satışlarını yapabiliyorlar. Bu vesile ile bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. El Sanatları Kursu Öğretmeni Zübeyde Karakeçe ise alışılmışın dışına çıkarak eğlenceli yarışmalar düzenlediklerini belirterek, “Kursiyerlerimizle beraber hafta içi her gün 09.00 ile 14.00 arası çalışıyoruz. Bugün alışılmışlığın dışına çıktık. Biraz eğlendik, kendi aramızda yarışmalar düzenledik. Kazanan arkadaşlarımıza yönelik ödül törenleri düzenleyip, küçük küçük hediyeler verdik” diye konuştu.

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