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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlisli 100 öğrenci İstanbul gezisine gönderildi Haberi

Bitlisli 100 öğrenci İstanbul gezisine gönderildi Haberi

Görüntü Sıralaması

Eziler Akkale Çekim Öğrenciler Irak 

-Öğrencilerden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler
-Validen görüntüler
-Valinin konuşması
-Öğrencilerin otobüse binmeleri
-Otobüsün içinden görüntüler

( BİTLİS )- Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu:- “Kuruluş Ahlat ise kurtuluşta Çanakkale’dir”- Bitlis Emniyeti 100 öğrenciyi İstanbul ve Çanakkale gezisine gönderdi BİTLİS

- Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında 100 öğrenciyi İstanbul ve Çanakkale gezine gönderdi. Bitlis Valiliği önünde düzenlenen programda Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar öğrencileri uğurladılar. “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında geziye gönderilen öğrenciler önce 3 gün İstanbul’u daha sonra ise 2 gün Çanakkale’yi gezecekler. Öğrencileri uğurlayan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, özellikle öğrencilerin üniversiteleri gezmelerini istedi. Kuruluş Bitlis’in Ahlat ilçesi kurtuluşun ise Çanakkale olduğunu öğrencilere hatırlatan Ustaoğlu, “Bitlis Emniyet Müdürlüğümüz ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğümüz çok güzel bir organizasyonla sizleri toplam 5 gün olan bir geziye gönderiyor. Bu anlamda özellikle öğrenciyken yapılan geziler hepimizin hafızalarında ayrı bir yer tutar. Hele hele İstanbul gibi bir dünya şehrine yapacağınız bu ziyaret kapsamında oradaki tarihi havayı teneffüs etmek o tarihi yaşamak ayrı duyguları kendi dünyanızda barındırır. İnşallah 3 gün boyunca o dünya şehrini hepimizin tarih kitaplarında okuduğumuz İstanbulla ilgili çok güzel intibalar edineceğinize inanıyorum. Tabi bunun yanında Çanakkale’ye yapacağınız 2 günlük bir gezi var. Kuruluştan kurtuluşa gidiyorsunuz. Kuruluşu Ahlat, kurutuluşu da Çanakkale olarak görüyoruz. Orada her birisi ülkemizin çeşitli yerlerinden yan yana yatan kahramanlarımızın mezarlarını ziyaret edeceksiniz. Oranında sizlere bırakacağı çok güzel mesajların olacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Vali Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi yapan öğrenciler, otobüsle Muş Hava Alanına oradan da uçakla İstanbul’a gidecekler. (VO-ŞAK-Y)
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