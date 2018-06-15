Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu: “1000'in üzerinde askerimiz şuanda arazide arama tarama icra ediyorlar”

-Valinin konuşması

-Bayramlaşmadan görüntüler



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, “Şuanda arazide 60 timden oluşan yaklaşık bin askerin arazide olduğunu söyledi.



Kurum amirleri ve Sivil Toplum Örgütlerinin (STK) katıldığı bayramlaşma töreninde konuşan Vali Ustaoğlu, “Bugün burada huzur ve güven içinde yaşıyorsak jandarma komutanımızdan bilgilerini aldım. 60’ın üzerinde timimiz arazide arama tarama icra ediyorlar. 60 tim demek bin’in üzerinde askerimiz demek. Yani bu kadar askerimiz bu mübarek bayram sabahında bu milletin huzuru ve geveni için ilimizin en ücra köşesinde bu memleketin sulhu ve selameti adına şuan arama tarama ve arazilerde faaliyet gösteriyor. Bu millet, bu memleket ve bu bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Bitlis’in çok köklü ve kadim bir şehir olduğunu sözlerine ekleyen Vali Ustaoğlu, “Mübarek Ramazan ayımızın sonuna geldik ve bugün kutladığımız bayramımızın da tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnancımızda geleneklerimizde ve kültürümüzde bayramların hep ayrı bir yeri olmuştur. Bu anlamda özellikle İslam coğrafyasında her türlü sıkıntını çekildiği bu zaman diliminde birlik adına kardeşlik adına ve dayanışma adına bayramların çok ayrı bir anlamı oluyor. Dünyada farklı coğrafyada inim inim inleyen Müslüman kardeşlerimizin bir nebzede olsa bu acılarını hafifletme adına bayramların çok özel bir anlamı var. Bugün bu vesile ile hep birlikte sabah bayram namazında ellerimizi yüze yaradana açarak tüm Müslüman aleminde çekilen sıkıntıların giderilmesi adına milyonlarca Müslümanlar beraber dualar ettik. İlimiz bu anlamda çok özellikli ve kadim geçmişinde çok köklü bir geçmişi olan bir ildir. İlmin, irfanın kültürün ve medeniyetin beşiği olmuş buy coğrafya ve özellikle Bitlis ayrı bir misyonu olan illerin başında geliyor. İslamiyet’in Anadolulun ilk giriş kapısı olan bu coğrafya yüzyıllardır ezan sesinin yükseldiği minarelerinden ezan sesinin hiç eksik olmadığı yetiştirmiş olduğu kıymetli şahsiyetlerle İslam’a sancaktarlık yapmış Anadolu’nun her yerine adeta ilim ve irfan ışığı saçarak çok kıymetli şahsiyetleri kendi bünyesinde yetiştiren çok kıymetli bir ilin mensuplarıyız” diye konuştu.

Vali Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından bayramlaşmaya geçildi. Bayramlaşma törenine Vali Ustaoğlu’nun yanı sıra Bitlis Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Alay Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı.



