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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis Valisi Çağatay: 'Eli kanlı terör örgütüne dağları dar ediyoruz' - BİTLİS

Bitlis Valisi Çağatay: 'Eli kanlı terör örgütüne dağları dar ediyoruz' - BİTLİS

Bitlis Valisi Çağatay: "Eli kanlı terör örgütüne dağları dar ediyoruz" - BİTLİS - Güvenlik korucuları - Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşması - Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca ile röportaj Bitlis Valisi Çağatay: "Eli kanlı terör örgütüne dağları dar ediyoruz" - Bitlis Valisi Oktay Çağatay: - "Sayın Bakanımızın dirayetli duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın o dünyaya meydan okuyan dirençli duruşu sayesinde bugün o eli kanlı terör örgütüne dağları dar ediyoruz. Bugün kafalarını kaldıramıyorlar. Son terörist temizleninceye kadar mücadelemiz sürecek"BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelenin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Konferans Salonu'nda, Bitlis merkez ve ilçelerindeki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim düzenlendi.
Eğitim programına katılan Vali Çağatay, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadeledeki kararlılığa vurgu yaptı."35 yılın üzerinde çoluk, çocuk, bebek, anne, öğretmen ve din görevlisi demeden katleden o eli kanlı terör örgütüyle mücadelemizin yapı taşları kahraman güvenlik korucularımızdır." diyen Çağatay, şunları kaydetti:"Sayın Bakanımızın dirayetli duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın o dünyaya meydan okuyan dirençli duruşu sayesinde bugün o eli kanlı terör örgütüne dağları dar ediyoruz. Bugün kafalarını kaldıramıyorlar. Son terörist temizleninceye kadar mücadelemiz sürecek. Bu mücadelede güvenlik güçlerimizin en yakın silah arkadaşları güvenlik korucularımız, bölgeye en büyük zararı veren bu eli kanlı terör örgütünün karşısında her biri birer dağ gibi dikilmişler."Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca da milli ve manevi değerleriyle vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiparane mücadele veren korucuların bölgede terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam ettiğini söyledi.

Koruculara verdikleri desteklerin devam ettiğini anlatan Kutluca, "Çalışmalarımızın amacı milli ve manevi değerlerimizi bünyesinde barındıran korucularımıza akademik ve operasyonel manada profesyonel destek sağlayarak görevlerini daha şevkle yapmalarına yardımcı olmaktır. Bu sayede korucularımızın moral ve motivasyonlarını artırmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.
Güvenlik korucuları adına Betül Yürüyen'in konuşmasının ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın sunum yaptı.Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, il merkez ve ilçelerdeki güvenlik korucuları katıldı.

Terörle Mücadele Güvenlik Güçleri Dirayet Öğretmen Terör Örgütü 

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