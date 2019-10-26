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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bitlis Tv yayın hayatına başladı Haberi

Bitlis Tv yayın hayatına başladı Haberi

- İzmir’in Karşıyaka semtindeki Bostanlı Pazar Alanı’nda düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri etkinlik alanı - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in konuşması - Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın konuşması - Bitlis Tv çalışanları, çalışma ortamı ve ekipmanları görüntüsü Bitlis TV'de yayın heyecanıBİTLİS (AA) - Bitlis 'in ulusal yayın yapan kanalı " Bitlis TV" ,bazı sorunlar nedeniyle ara verdiği yayın hayatına yeniden başladı.
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı kapanan Bitlis TV, İzmir'in Karşıyaka semtindeki Bostanlı Pazar Alanı'nda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen " Bitlis Tanıtım Günleri" etkinliklerinde uzun bir aradan sonra test şeklinde ilk yayınını yaptı.AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis TV'yi tekrar kentin hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır kapalı olan Bitlis TV son bir yıldır çalışmalarımız sonucunda İnşallah bugün itibariyle yeni yayın hayatına başlayacak. Yayın için henüz tam hazır halde olmadığı için test yayınına başladı.
Uydu üzerinde de yerini aldı ve Bitlis Tanıtım Günleri dolayısıyla şimdiden yayınına başladı ama İnşallah çok kısa bir sürede Bitlis ’teki yeni binasında tam anlamıyla güncel yayınına başlayacak." diye konuştu.
- Canlı yayın aracı da kullanılacakKiler, il dışından ve köylerden insanların konuyla ilgili taleplerde bulunduğunu belirterek, vatandaşların isteğini dikkate alarak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.Televizyon kanalı açmanın kolay olmadığına işaret eden Kiler, "Yeri uygun hale getirip, gerekli cihazları tamamlamak lazım. Türkiye’de ulusal yayın yapan ulusal kanallarla aynı kalitede ve çok kaliteli malzemelerle donatılan bir yapıya sahip oldu. İnşallah bu teknolojik cihazlarla en kaliteli yayını yapacağız. Canlı yayın aracıyla, ilimizdeki her tarafa gidecek olan ekiplerimizle, tüm ilçe ve köylerimizi sürekli tanıtma, güzellikleri anlatma fırsatı bulacak. 24 saat yayın yapacak ve en büyük faydası tanıtım olacak." ifadelerini kullandı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da kentin önemli tarihi ve turistik yerlerinin bulunduğuna işaret ederek, Bitlis TV ile kentin güzelliklerini herkese gösterme imkanı bulacaklarını sözlerine ekledi.

Teknoloji Allah Ulusal Kanal 

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