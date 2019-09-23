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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis’ten Diyarbakır’daki annelere destek Haberi

Bitlis’ten Diyarbakır’daki annelere destek Haberi

Görüntü Sıralaması

Basın Açıklaması Sivil Toplum Oturma Eylemi Harekete Geç Terör Örgütü 

-Toplanan kalabalıktan görüntüler
-Kuranı kerim tilaveti
-Basın açıklamasının okunması
-Hurinaz omaydan görüntüler
-Hurinaz omayın oğlunun fotoğrafından görüntüler
-Dualar edilmesi
-Hurinaz Omayın Ak Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ile görüşmesi

( BİTLİS ) - BİTLİS

- Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde oturma eylemi yapan annelere Bitlis’ten destek verildi.
Bitlis’teki bazı sivil toplum kuruluşları (STK), Ulu Cami Meydanı’nda Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Hurinaz Omay da 25 yıl önce dağa giden oğlunun fotoğrafını alarak Diyarbakır annelerine destek vermek için basın açıklamasına katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan basın açıklamasını Ensar Vakfı Başkanı Yılmaz Uluç okudu. Uluç, “Bitlis STK’lar olarak buradan hep birlikte sesleniyoruz. Diyarbakır’da toplanan annelerin haklı mücadelesine destek veriyor, dağa götürülen çocukların bir an önce annelerine kavuşmalarını diliyoruz. Teröre karşı anne vicdanının harekete geçmesi, terör örgütünün kara propagandasını boşa çıkarmıştır. Bu noktadan sonra devlet millet kaynaşmasını en üst düzeyde sağlayarak, terör örgütlerine alan açılmasının önüne geçilmelidir. Buradan hep birlikte sesleniyoruz. Annelerin seslerini bastıramayacaksınız. PKK hiçbir zaman Kürt halkının temsilcisi olmamıştır ve olmayacaktır. Kandırılarak bir şekilde dağa gitmiş gençlerimize sesleniyoruz, artık annelerimizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin ve devletimize teslim olun. Kimsenin maşası olmayın. Türk-Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan terör örgütlerine fırsat vermeyeceğiz. Bizler Bitlis’teki STK’lar olarak terörün her türlüsünü lanetliyor, Hatice Akar annemizin Diyarbakır’da başlattığı eylemi Bitlis’ten destekliyor ve selamlıyoruz” dedi.
Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık sessizce dağıldı. (VO-MSA-Y)
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