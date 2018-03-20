Bitlis'teki terör saldırısı Haberi

- Taziyeden detaylarBİTLİS (AA) - Bitlis 'te ormanda odun toplarken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Nurullah Kılıçarslan'ın yakınları, kurulan taziyeevinde başsağlığı dileklerini kabul etti.Kılıçarslan'ın (39) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece yakınları tarafından Hersan Mahallesi'ndeki Gazi Mahmut Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geçimini ormandan topladığı odunları satarak sağlayan 5 çocuk babası Kılıçarslan için Kurubulak Semti'nde kurulan taziyeevinde yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.Kılıçarslan, dün aralarında oğlu Turgay Kılıçarslan'ın da bulunduğu 4 kişiyle odun toplamak için gittiği merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Kılıçarslan'ın oğlu ve 3 kişi hafif yaralanmıştı.