Bitlis'teki saldırının faili 3 PKK'lı terörist Siirt'te etkisiz hale getirildi
- Sehi ormanlık bölgesinde 3 PKK'lı teröristin görüntüsünün alınmasının ardından söz konusu bölgeye hava destekli operasyondan görüntüler - Bir askerin şehit edildiği, 2 askerin yaralandığı saldırının faili 3 PKK'lı terörist, Siirt 'te düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiSİİRT (AA) - Bitlis'te bir askerin şehit edildiği, 2 askerin yaralandığı saldırının faili 3 PKK'lı terörist, Siirt 'in Şirvan ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şirvan'ın kuzeyinde yer alan Sehi ormanlık bölgesinde 3 PKK'lı teröristin görüntüsünün alınmasının ardından söz konusu bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, Bitlis'te yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonu"nda dün teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit düştüğü, 2 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu belirlendi.Bitlis Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonu"nda dün teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olmuş, iki asker hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştı.