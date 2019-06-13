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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bitlis’te yıl sonu sergisi görücüye çıktı

Bitlis’te yıl sonu sergisi görücüye çıktı

Sergi salonundan görüntüler

Siyer Fedakarlık 

-Eserlerden görüntüler
-Protokolden görüntüler
-Konuşmalar
-Halk oyunları
-Serginin açılışı
-Serginin gezilmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda yapılan el emekleri, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen sergiye Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Duman, bazı kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldılar. Açılışta konuşan Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, yaklaşık bir yıl içerisinde kursiyerlerin emeklerini yansıttıklarını belirterek, “Burada büyük bir emek var. Ablalarımız, kardeşlerimiz; belki çocuklarından, ailelerinden fedakarlık yaparak hem öğrendiler hem kendilerini geliştirdiler hem de belli oranlarda ailelerine katkı sağlayacak güzel eserler ortaya çıkardılar. Arkadaşlarımız, usta öğreticilerimiz gerçekten çok özverili çalışıyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Duman ise, Bitlis ve ilçelerinde 575 kurs açıldığını belirterek, bu kurslarda 6 bin 710’u kadın ve 3 bin 320’si erkek olmak üzere 10 bin 30 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.
Sergiye katılan protokol üyeleri, yapılan eserler hakkında bilgi aldı. Program, yapılan ikramın ardından sona erdi.
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