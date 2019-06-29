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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bitlis'te yaz spor okulu açıldı

Bitlis'te yaz spor okulu açıldı

- Yaz okuluna katılan öğrencilerin yürüyüşünden detaylar - Antrenmanlardan detaylar - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan ile röportajBİTLİS (AA) - Bitlis 'te Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce 26 branşta yaz spor okulu açıldı.Gökmeydan'daki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda, yaz spor okuluna kayıt yaptıran çocuklar ile antrenörler, açtıkları pankartla spor salonuna kadar yürüdü.Spor salonundaki açılış töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, 26 branşta açtıkları yaz spor okuluna bin 500 çocuğun kayıt yaptırdığını söyledi.

Çocukların antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerden yararlanacağını aktaran Bulan, şöyle konuştu:"Amacımız çocuklara spor kültürünü kazandırmak, iyi bir vatandaş olmalarını sağlamak ve kötü alışkanlıklardan alıkoymak. Bu eğitimlerin tamamı ücretsiz. Çocuklarımızın tüm malzemelerini müdürlük olarak bakanlığımızın desteğiyle karşılıyoruz. Alt yapı kültürünü oluşturmak istiyoruz. Bu sürede yetenekli çocuklarımızı tespit edip profesyonel anlamda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacağız."Tören, hazırlanan gösterilerin sunumuyla sona erdi.

Alışkanlık Açılış Töreni Öğrenciler 

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