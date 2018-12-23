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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden detaylarBİTLİS (AA) - Bitlis 'te şüphe üzerine üst araması yapılan 3 kişide 12 gram eroin ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek amacıyla ekip oluşturulduğu bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Muştakbaba Mahallesi'ndeki bir metruk binada torbacı olarak tabir edilen 3 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada peçete poşeti içerisinde satışa hazır vaziyette 41 beste halinde toplam daralı ağırlığı 12 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli mercilere sevk edilmiş, bir şüpheli tutuklanmış, iki şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır."

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Eroin 

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