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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bitlis’te torbacı operasyonu

Bitlis’te torbacı operasyonu

Yakalanan torbacının polisler tarafından adliyeye götürülmesi

Polis Adli Kontrol Uyuşturucu Akalan Eroin 

-Uyuşturucu maddesinin fotoğrafı

( BİTLİS ) BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından eroin satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu olaylarının önüne geçebilmek ve metruk binaları kontrol etmek amacıyla özel bir ekip oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, “Özel ekibin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Muştakbaba Mahallesi’nde bulunan bir metruk binada torbacı olarak tabir edilen 3 şüpheli yakalanmış. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, peçete poşeti içerisinde satışa hazır vaziyette 41 beste halinde toplam daralı ağırlığı 12,40 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli mercilere sevk edilmiş, bir şüpheli tutuklanmış, iki şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
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