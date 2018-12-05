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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis’te terör operasyonu

Bitlis’te terör operasyonu

ARŞİV

( BİTLİS ) BİTLİS

Bellek Piyade Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler 


- Bitlis’in Hizan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah, çeşitli cins ve miktarda mühimmat ile el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesi Yolbilen ve Yaylacık köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 2 Aralık 2018 tarihinden itibaren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 10 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 7/65 mm çapında tabanca ve şarjörü, çeşitli cins ve miktarda mühimmat, el yapımı patlayıcı madde düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış ateşleme sistemi ve kablo, 1 adet flaş bellek ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, delil niteliği taşıyan malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güveni sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.
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