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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis'te tek katlı evler kardan kayboldu İzle

Bitlis'te tek katlı evler kardan kayboldu İzle

Genel ve detay görüntüler

( BİTLİS )- 3 gündür devam eden kar yağışı, 141 köy yolunu ulaşıma kapattı BİTLİS

İş Makinesi Kar Kalınlığı Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Bitlis’te 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kardan kaybolurken, 141 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, 141 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Şubesi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının durması ile birlikte kapanan köy yollarının tekrardan ulaşıma açılacağı bildirildi.
Yapılan açıklamada, 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü, bugüne kadar toplam 20 bin kilometre yolda karla mücadele yapıldığı ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri ise, son 24 saatte kent merkezine 21 santimetre kar yağdığını, yerdeki toplam kar kalınlığının ise 2 metreye ulaştığını ifade ettiler. Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evler kar yağışından nasibini aldı. Kar yağışı sonrası birçok tek katlı ev kardan kaybolurken, mahallede yaşayan vatandaşlar ise bu yıl çok fazla kar yağdığını ve bu nedenle yaşamlarının zorlaştığını belirttiler. Evlerine girip çıkarken zorluk yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, belediye ekiplerinin yollarını zamanında açmasını istedi.
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