Bitlis’te oy kullanma işlemi başladı

-Oy kullanma işlemlerinden genel ve detay görüntüler

-Sandıklardan görüntüler



( BİTLİS ) - BİTLİS



- Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi için tüm Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'te de saat 08:00’da başladı.

Saat 08:00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, kurulan 778 sandıkta 198 bin 510 kişinin oy kullanacağı Bitlis’te oy verme işlemi akşam saat 17.00'da sona erecek. Öte yandan Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise il genelinde seçim süresince çok sayıda asker ve polis tarafından seçim güvenliğinin sağlanacağı bildirildi.

(VO-ŞAK-Y)

