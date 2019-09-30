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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis’te öğrencilere deprem eğitimi

Bitlis’te öğrencilere deprem eğitimi

Afad ekiplerinden görüntüler

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-Deprem çantası tanıtımı
-Öğrencinin deprem çantasını anlatması
-Röp
-Öğrencilerin sınıftan dışarı çıkmaları

( BİTLİS ) - Bitlis’te öğrencilere deprem çantası ve eğitimi BİTLİS

- Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, öğrencilere deprem çantası ve tatbikatı eğitimi verdi. AFAD ekipleri, Bitlis merkezde bulunan Ahmet Eren İlkokulunda öğrencilere deprem çantasında bulunması gerekenleri anlattı. Verilen eğitimin ardından öğrencilerle durumu pekiştiren ekipler, daha sonra mini bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Yapılan eğitim çalışmaları ile ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD Müdürü Ali Fuat Balkan, amaçlarının öğrenciler arasında doğal afet bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Balkan, “İçişleri Bakanlığına bağlı Acil ve Afet Durumu Başkanlığımız, 2019 yılını afetlere hazırlık yılı ilan etmiştir. Bu hazırlık yılı kapsamında her aya bir tema ismi verilmiştir. Bu ayın teması ve konusu ‘Afet Acil Durum Çantası’ olup, bununla ilgili başta okullarımız olmak üzere kamu kurumlarına yönelikte eğitimler oluyor. Arkadaşlar acil ve afet durum çantasının tanıtımını yaptılar. Uygulamalı olarak bunları öğrencilerimize göstermeye çalıştılar. Öğrencilerimiz başarılı bir şekilde çantada nelerin bulunması gerektiğini tek tek sıralayıp, çantaya yerleştirdiler. Ülkemizin yüzde 92’si başta depremler olmak üzere çeşitli afetlerle karşı karşıya. Bizde afet ülkesi olarak kendimizi bu durumlara hazırlamamız gerekiyor” dedi.
Daha sonra toplanma alanında bir araya gelen öğrenciler, tatbikatın tamamlanmasının ardından dağıldı. (VO-MSA-Y)
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