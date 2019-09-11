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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı (2) İzle

Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı (2) İzle

- Kaza yerinden detaylar - Şarampole devrilen minibüsten detaylar - Köylülerin röportajı Bitlis 'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı - Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı - Bitlis Valisi Oktay Çağatay: - "Hizan ilçemizde meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı"BİTLİS (AA) - Bitlis 'in Hizan ilçesinde, köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kalkanlı köyü yakınlarında Eyüphan Taş'ın kullandığı 65 AZ 282 plakalı köy minibüsü şarampole devrildi.Kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizan'da köy minibüsünün şarampole devrildiğini belirterek, "Meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı." dedi.

Muhabir 

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