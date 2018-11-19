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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis’te Mevlit Kandili coşkusu

Bitlis’te Mevlit Kandili coşkusu

Camiden görüntüler

Hayırseverler 

-Genel ve detay görüntüler
-Sakalı şeriften görüntüler
-Vatandaşlara ikramlarda bulunulması

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te Mevlid Kandili dolayısıyla hemen hemen bütün camilerde program düzenlendi.
Bitlis'te Yeni Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken camiye getirilen Sakal-ı Şerif ise vatandaşlarda yoğun ilgi gördü. Akşam ezanından itibaren camilere akın eden vatandaşlar camilerde namaz kılarken yatsı namazının ardından ise mevlit okutuldu. Camiye getirilen Sakal-ı Şerif önce bayanların olduğu bölüme daha sonra ise erkeklerin olduğu bölüme getirildi.
Mevlid sonunda ise vatandaşlara mevlid veren hayırseverler tarafından şeker, tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.
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