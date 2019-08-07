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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis’te Manuş Baba coşkusu

Bitlis’te Manuş Baba coşkusu

Görüntü Sıralaması

Yemek Yarışması Düşman İşgali Beraberlik Alabalık Kültür Sanat 

-Kalabalıktan görüntüler
-Konserden görüntüler
-Belediye başkanının konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Büyük Bitlis Buluşması” programı kapsamında Manuş Baba sahne aldı. Binlerce insanın katıldığı konserde selamlama konuşması yapan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilk defa bu şekilde Bitlis buluşmalarını organize ettiklerini söyledi.

Bunu geleneksel hale getireceklerini aktaran Tanğlay, “8 ilimizin kültür sanat standıyla, 25 ilimizin yöresel ürünleriyle stant açtık. Dün Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu panel yaptık. Bugün ise yöresel yemek yarışması vardı. Oda çok güzel geçti. Yarın da 150 çocuğumuzu sünnet etmiştik, onların düğün şölenini yapacağız. Yarın akşamda Grup İmera aramızda olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe Bitlis’imizi hak ettiği yere taşıyacağız. 7 bin yıllık tarihi olan Bitlis’i hak ettiği yere getireceğiz. Tarihi, kültürü ve her şeyini sizinle tanıtacağız. Hep beraber Bitlis’e sahip çıkıyoruz. Sözün sahibi sesin ustasına bırakacağız” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Manuş Baba sahne aldı. Manuş Baba, seslendirdiği şarkılarla hayranlarını adeta coşturtu. (VO-MSA-Y)
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