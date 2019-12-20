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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te ‘Kıran-8 Sehi Ormanları’ operasyonu

Bitlis’te ‘Kıran-8 Sehi Ormanları’ operasyonu

Eypnin imha edilmesi

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Elektrik Kablosu Kamera Terör Örgütü 

-Askerin malzemelerin saklandığı boruyu bulması

( BİTLİS -EK)- Operasyon kapsamında 69 odalı sığınak, 9 adet el yapımı patlayıcı ve malzemeler ele geçirildi BİTLİS

- Bitlis ile Siirt kırsalında gerçekleştirilen ‘Kıran-8 Sehi Ormanları’ operasyonu kapsamında 69 odalı sığınak tespit edilirken, 9 adet el yapımı patlayıcı ve malzemeler ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Sehi ana barınma alanında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek, BTÖ’nün kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla Bitlis Valiliği koordinesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca “Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonu icra edildiği bildirildi.
Açıklamada, “Operasyon kapsamında; 19 Aralık 2019 günü icra edilen faaliyette; 9 adet EYP, bir tanesi 69 odalı, 24 girişli ve 275 metre ile birbirine bağlı olmak üzere 2 adet sığınak, 3 adet depo, 6 adet büyük boş tüp, 1 tonluk toprağa gömülü su tankı, 641 kilogram erzak, 1 adet basma düzeneği, bin 595 metre elektrik kablosu, 12 adet pil, 4 adet avcı boy çukuru, 20 metre bakır tel, 60 adet CD, 3 adet leşker kıyafeti, 7 adet mekap ayakkabı, 2 adet sırt çantası, 2 adet mat, 1 adet panço, 2 adet kamera bataryası, 1 adet radyo, 15 adet kaset, 227 parça yaşam, inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, halkımızın da desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir. Kamuoyu gelişmelerden bilgilendirilecektir” denildi.
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