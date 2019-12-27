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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Bitlis’te kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Yolların açılmasından görüntüler

Karayolları Kar Kalınlığı Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Evlerden görüntüler
-Arabalardan görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te iki günden beri aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 28 köy yolunu da ulaşıma kapattı. Bitlis kent merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 28 köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi. İl Özel İdaresi, 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmasına hazır oldukları bildirildi.
Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana artellerde ise karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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