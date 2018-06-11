- Bitlis'te Kadir Gecesinde vatandaşlar camilere akın etti

-Cami avlusundan görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler

-Cami içinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

-Kandi simidi dağıltılması



( BİTLİS ) BİTLİS



- 11 ayın sultanı Ramazan ayı içinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedeniyle Bitlis'te vatandaşlar camilere akın etti. Bitlis'te Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek, Kadir Gecesi'ni idrak etti. Bitlis İl Müftülüğü tarafından Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen Kadir Gecesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Teravih Namazının ardından başlayan programda ilahiler okunup, dualar edildi. Düzenlenen programa Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, İl Müftüsü Faysal Geylani ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(VO)

