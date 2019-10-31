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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bitlis’te jandarma ve polisten uyuşturucu operasyonu

Bitlis’te jandarma ve polisten uyuşturucu operasyonu

Jandarma köpeğinin araçta arama yapması

( BİTLİS ) BİTLİS

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri Kontrol Noktası 


- Bitlis’te jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda Metanfetamin ve eroin maddesi ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 1 kilo 212 gram Metanfetamin ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde 213 gram Eroin ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamanın devamında ise, "Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde, 1 kilo 212 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Jandarma Komutanlığı Tatvan Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince yol kontrol noktasında, bir araç içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada, 213 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alınmıştır. Her iki olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli işlemlere başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs yâda şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir” denildi. (VO-ŞAK-
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