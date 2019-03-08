Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bitlis'te jandarma, kadınları unutmadı

Bitlis'te jandarma, kadınları unutmadı

- Tatvan Devlet Hastanesi - Jandarmanın hastane odalarında kadınlara karanfil dağıtması - Jandarmanın hasta yakınlarına karanfil dağıtmasıBİTLİS (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığındaki rütbeli kadın ve erkek personeller, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Tatvan Devlet Hastanesinde stant kurdu.Personeller, farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları sosyal faaliyetleri projeksiyon cihazıyla hasta ve yakınlarına izletti.Daha sonra hastanede servisleri dolaşan personeller, burada yatan hasta kadınlara ve yakınlarına karanfil dağıtarak günlerini kutladı.Personeller, hastaneye gelen kadınların da gününü kutlayarak, kendilerine karanfil hediye etti.İlçelerde ise yol kontrollerinin yanı sıra jandarma personelleri sağlık ocakları ve okulları ziyaret ederek, kadınlara karanfil dağıttı, günlerini kutladı.

Hastane Jandarma Ocaklar Farkındalık Kullar 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı