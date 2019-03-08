Bitlis'te jandarma, kadınları unutmadı

- Tatvan Devlet Hastanesi - Jandarmanın hastane odalarında kadınlara karanfil dağıtması - Jandarmanın hasta yakınlarına karanfil dağıtmasıBİTLİS (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. İl Jandarma Komutanlığındaki rütbeli kadın ve erkek personeller, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Tatvan Devlet Hastanesinde stant kurdu.Personeller, farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları sosyal faaliyetleri projeksiyon cihazıyla hasta ve yakınlarına izletti.Daha sonra hastanede servisleri dolaşan personeller, burada yatan hasta kadınlara ve yakınlarına karanfil dağıtarak günlerini kutladı.Personeller, hastaneye gelen kadınların da gününü kutlayarak, kendilerine karanfil hediye etti.İlçelerde ise yol kontrollerinin yanı sıra jandarma personelleri sağlık ocakları ve okulları ziyaret ederek, kadınlara karanfil dağıttı, günlerini kutladı.
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