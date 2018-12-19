Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis'te itfaiye ekiplerinin tercihi 'Kahraman itfaiyeci' oldu Video

Bitlis'te itfaiye ekiplerinin tercihi 'Kahraman itfaiyeci' oldu Video

Bitlis 'te itfaiye ekiplerinin tercihi "Kahraman itfaiyeci" oldu - Bitlis 'te itfaiye ekiplerinin tercihi "Kahraman itfaiyeci" oldu - Bitlis 'te itfaiye erlerinin oy kullanmasından detaylar - İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay ile röportaj Bitlis 'te itfaiye ekiplerinin tercihi "Kahraman itfaiyeci" oldu - İtfaiye ekipleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" fotoğrafına oy verdiBİTLİS (AA) - Bitlis 'te itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" fotoğrafına oy verdi.Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlediği fotoğraf yarışmasından dolayı Anadolu Ajansına teşekkür etti.Olcay, "Bizler de bu yarışmada itfaiye personelimizin bir çocuğu kurtarmasını anlatan fotoğrafa oy verdik. İnşallah birinci olur, Türkiye'de itfaiyecilerin sesi duyulur. Fotoğraflar birbirinden güzel." dedi.

Yarış Muhabir Allah Gori İtfaiyeciler 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı