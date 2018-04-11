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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis'te hain tuzak: 1 şehit Video

Bitlis'te hain tuzak: 1 şehit Video

-ARŞİV-

Şehit Başsağlığı Güvenlik Güçleri Teröristler Helikopter 

-helikopter görüntüsü
-kırsaldan görüntü
-detay görüntü

( BİTLİS ) Bitlis’te EYP patladı, bir asker şehit oldu BİTLİS

- Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen intikal kapsamında El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda 1 asker şehit oldu. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Merkeze bağlı Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde intikal halinde olan Jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak, araziye tuzaklanmış EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.
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