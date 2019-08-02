Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Bitlis'te hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı İzle

Bitlis'te hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı İzle

- Hacı uğurlamadan detaylarBİTLİS (AA) - Bitlis 'te hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek kafile dualarla uğurlandı.Kentte 326 hacı adayı için müftülük bahçesinde program düzenlendi.
Kur - anı Kerim tilavetiyle başlayan programda hacı adaylarına kutsal topraklarda yapılması gerekenler anlatıldı.Ardından aileleriyle vedalaşan hacı adayları, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ve hacı adaylarının yakınları da katıldı.

Kutsal Topraklar Hacı Adayları Kutsal Toprak Hac İbadeti 

İlgili Foto Galeriler
İntizar ikinci kez kutsal topraklardaİntizar ikinci kez kutsal topraklarda
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı