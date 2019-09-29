Bitlis’te ‘Dere Üstü Islah’ projesi kapsamında ilk yıkımlar başladı

-İş makinelerinden görüntüler

-İtfaiyeden görüntüler

-Yıkımı izleyen vatandaşlardan görüntüler

-Röportaj



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis'te ‘Dere Üstü Islah’ projesi kapsamında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait yapıların yıkımlarına başlandı. Yaklaşık 700 iş yerinin yıkılacağı projede, mülkiyetleri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi ve İl Özel İdaresine ait iş yerleri bulunuyor. İl Özel İdaresine ait olan, halk arasında ‘Hanedan Otel’ olarak bilinen ve birçok esnafın bulunduğu binaya iş makineleri girdi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, polis de çevrede güvenlik önlemleri alarak kontrolü bir şekilde yıkıma başlandı. Yıkıma Bitlis Belediyesinin itfaiye ekipleri de yardımcı olarak vatandaşların tozdan etkilenmemesi için sürekli olarak tazyikli su tuttu. Yıkım işlerini sürekli olarak yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, dere üstünün açılmasının Bitlis’in geleceği anlamında çok önemli bir adım olduğunu söyledi.



Aydoğdu, “Mülkiyeti Bitlis İl Özel İdaresine ait olan binanın bugün itibari ile yıkımına başlamış durumdayız. Bu binanın yıkım işlerini Valimiz Oktay Çağatay’ın talimatı ile yerine getirmekteyiz. Bu binayı yıkmaktaki amacımız, dere üstünde bulunan binaların yıkılarak kenti eski tarihi dokusuna kavuşturmak, otantik görünümü sağlamak ve yerli ve yabancı turistleri bu bölgeye çekmektir. Bitlis’in merkezinde geçen derelerin birleşme noktasında olan bu binanın toplamı 5 katlı olup 10 bin metrekare alan kaplamaktadır. Bu binanın yıkılmasıyla ilimizde inşallah büyük bir kentsel dönüşüm başlayacak. Yıllardır her daim Bitlis’i ilk sıralarda tutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, bakanlarımız, vekillerimiz ve Bitlis’in kadim insanının teveccühü için teşekkür ediyoruz. Çünkü Bitlis tarihi dokusu itibari ile dere içine sıkışmış, coğrafi bölgenin dar bir alanda olması hasebiyle çoğu binanın dere üstünü kapsadığından dolayı iç içe girmiş bir dokuya sahiptir. İnşallah bu binaların yıkılmasıyla müreffeh bir düzeye gelip halkımızın da daha sağlıklı, daha rantabl ve daha güzel sosyal aktivitelerle donatılmış bir il statüsünde olmasını bekliyoruz. Burada halkımızın desteğini gördüğümüzden dolayı halkımıza, çalışanlarımıza, kurumumuza, vekillerimize ve valimize teşekkür eder, bu yıkım inşallah Bitlis’te güzel yatırımlara, güzel hizmetlere vesile olur” diye konuştu.

Bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın teveccühü ile başladığını hatırlatan Aydoğdu, konuşmasına şöyle devam etti: “Geçen hafta itibari ile ihale ettiğimiz Hanedan binası 30 iş günü süre vermemize rağmen bugün itibariyle ve yerinde incelemelerimizle çalışmaların 20 gün içinde biteceğini planlıyoruz. Çünkü iki taraflı olarak yolu trafiğe kapattık, ayrıca dar bir alan, halkımıza daha da çabuk hizmet sunmak için inşallah 20 günde bitireceğiz. Bu proje yıllar önce Cumhurbaşkanımızın Bitlis’imize teveccühü ile başladı.

Gelip Bitlis’in tarihi dokusunu, otantik yapıları ve dereleri görünce, bu dere üstünün temizlenmesi ve ıslah edilmesi, halk nezdinde güzel bir görünüme kavuşması için Başbakanlık döneminde kendisi bu talimatları verdi. Şu anda güç birliği ile valimiz ve milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler’in talimatları ile bu süreci başlattık ve güzel bir sonuca gideceğiz. Özel idare ile başlayan süreç, belediyemizle devam edecek. Tahmini olarak dere üstünde 700’e yakın iş yeri bulunmaktadır. Bunun içinde bizim, belediye, vakıflar ve şahsi mülkiyetlerle birlikte deremiz tertemiz geçiş güzergahlı güzel bir hat şeklinde mesire alanlarının olacağı, alışverişlerin daha güzel yapılacağı nezih bir kent haline gelecektir. Bina yıkımında iş güvenliği açısında alınan tedbirler var, fakat bu binanın altında bulunan esnaflar için yeni yapılan çarşı merkezinde elimizden geleni yaparak buradaki esnafı da oraya taşımaya çalışacağız” dedi.



