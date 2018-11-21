Bitlis'te bir yılda 445 meskende sokak sağlıklaştırması yapıldı

-Sinema yokuşundan gündüz görüntüleri

-Işıklandırma direklerinden görüntüler

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( BİTLİS )- Tarihi Sinema Yokuşu restore edilirken, sokak sağlıklaştırması ile Bitlis başka bir görünüme büründü- Bitlis Belediyesi Başkan Vekili Yardımcısı Hüseyin Aras:- “Mardin’de bu kadar tarihi eser yok, ama onlar bizden 20 sene önce bu işe başladı” BİTLİS



- Bitlis’te ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında bu yıl 445 meskende giydirmeler yapılırken, tarihi Sinema Yokuşu da restore edilerek halkın hizmetine sunuldu. Kentte hayata geçirdiği yatırımlara son sürat devam eden Bitlis Belediyesi, cadde ve sokakları kültürel dokuya uygun hale getirerek kentin tarihini yeniden ön plana çıkarmayı hedefliyor. Birinci ve ikinci etap olmak üzere toplamda 445 iş yeri, ofis ve konutta birçok yenilik yapılarak 7 bin yıllık tarihe sahip olan Bitlis’e yakışır bir hale dönüştürüldü. İkinci etap sokak sağlıklaştırmasını kardeş belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştiren Bitlis Belediyesi, önümüzde yıl yine 150 iş yeri, ofis ve konutta bu projeyi hayata geçirecek. “Toplamda 600’e yakın iş yeri, ofis ve konutta proje uygulandı” Bu kapsamda yine Bitlis ile özdeşleşmiş olan tarihi Sinema Yokuşu ise Doğu Anadolu Projesi (DAP), Bitlis Belediyesi ve İl Özel İdare tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında tarihe uygun bir şekilde restore edildi. Sinema Yokuşundaki çalışmaları inceleyerek gazetecilere bilgiler veren Bitlis Belediyesi Başkan Vekili Yardımcısı Hüseyin Aras, üçüncü etap sokak sağlıklaştırması ile beraber toplamda 600’e yakın iş yeri, ofis ve konutta projenin uygulandığını belirtti.

Aras, dönemin valisi Ahmet Çınar tarafından başlatılan sokak sağlıklaştırmasının bugünde son sürat devam ettiğini söyleyerek, “Malumunuz yaklaşık iki yıl önce Bitlis Belediyesine atama yapıldı. Dönemin valisi Ahmet Çınar; kentin tarihi görünümünü, kadim kültürünü açığı çıkarmak için ciddi sokak sağlıklaştırması başlattı. Bunun yanında altyapı çalışması başlattık ve şehrin tamamında içme suyu ve atık suyu şebekesi yapılarak kontrol altına alındı. Belki şehrin en önemli yatırımı olan altyapısının yanında sokak sağlıklaştırılması yapıldı” diye konuştu.

Sokak sağlıklaştırması devam ediyor Aras, Bitlis Belediyesi olarak sokak sağlıklaştırmasının yanı sıra altyapıya da büyük bir önem verdiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Birinci etap sokak sağlıklaştırma işinde zemin döşemeleri, sokakların altyapılarının yenilenmesi ve doğalgaz hattının döşenmesinin akabinde cephe giydirmeleri, çatı yenilemeleri, sokak aydınlatmaları gibi çalışmalarla birinci etapta 315 iş yeri, ofis ve konutun giydirmelerini tamamladık. İkinci etabı ise kardeş belediyemiz Samsun’la beraber Ulu Cami Meydanı’nda yaptık. Burada ise yine altyapı olmak üzere 130 iş yeri ve dükkanımızı kapsıyordu. Altyapıda beş ay gibi kısa bir süre içinde yaklaşık 4,5 kilometreyi el ve katırlarla malzeme taşıyarak çok dik rampalarda hatlarımızı geçirdik ve şu anda yüzde 40 civarında bir fiziki gerçekleştirme imkanı bulduk. Üçüncü etap sokak sağlıklaştırmamızın da ihalesi yapıldı. Büryancılar Çarşısı dediğimiz ve beş minareden biri olan Meydan Camisi’ni de kapsayacak şekilde çalışmalarımız başlayacak. Burada da yaklaşık 150 meskenimizde sokak sağlıklaştırması yapılacak.” “Sadece merkezde 28 tarihi cami var” Bitlis ile özdeşleşmiş tarihi Sinema Yokuşunu DAP, Bitlis Belediyesi ve İl Özel İdaresiyle ortaklaşa restore ettiklerini ifade eden Aras, “Kadim kültürün izlerini görebildiğimiz tarihi Sinema Yokuşunu DAP, İl Özel İdaresi ve belediye imkanlarıyla yapıyoruz. İşler bitme aşamasına geldi. Burada da belediye olarak hem içme suyu hem de altyapı hatlarını yeniledik. Sokakta bulunan zemin ve kaldırım yenilemesi giydirmeleri başta olmak üzere dubalar ve korkuluklarda da yenileme çalışmaları yapıldı. Öte yandan kayaların ıslah çalışması da yapılarak aşağı düşmesini engelleyen çelik ağlarla örüldü. İnanç turizminin önemli bir destinasyonu olacak şekilde dizayn edilerek yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacak. Buranın inanç turizminin önemli bir durak ve noktası olmasını hedefliyoruz. Mardin’de bu kadar tarihi eser yok, ama onlar bizden 20 sene önce bu işe başladı.

Bunun nimetini yemeğe başladılar. Biz bu çalışma bittikten sonra UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alınacak kadar çok tarihi eserimiz var. Sadece merkezde 28 tarihi cami var. Külliye, medrese, türbeleri ve hanları çok daha fazla. Görev sürecimiz süresinde hedeflediğimiz tüm çalışmaları bitirme durumuna getireceğiz” diye konuştu.



