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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te binbaşının makam aracına roketli saldırı

Bitlis’te binbaşının makam aracına roketli saldırı

Hastane önünden görüntü

( BİTLİS ) - Saldırıda binbaşı ağır yaralandı BİTLİS

Roketli Saldırı Makam Aracı Teröristler Saldırı 


- Bitlis’te binbaşının makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda binbaşı ile 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Binbaşının makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda binbaşı ile yanında bulunun şoförü ile koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan binbaşı, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede operasyonların başlatıldığı belirtildi.
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