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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bitlis’te araziye gizlenen EYP böyle imha edildi

Bitlis’te araziye gizlenen EYP böyle imha edildi

imha anı

( BİTLİS ) BİTLİS

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Jandarma Düdüklü Tencere Amonyum Nitrat 


- Bitlis’te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda araziye gömülü vaziyette düdüklü tencere içerisinde hazırlanmış, amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş 15 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; merkez ilçe kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette patlayıcı ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine 29 Kasım 2019 tarihi itibarıyla BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-92 Operasyonu’ başlatılmıştır. Operasyonda; araziye gömülü vaziyette düdüklü tencere içerisine hazırlanmış, amonyum nitrat ve mazot ile güçlendirilmiş 15 kilogram EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemelerin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir” denildi.
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