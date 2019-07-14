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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Bitlis’te Anadolu Tarih ve Kültür Buluşması Haberi

Bitlis’te Anadolu Tarih ve Kültür Buluşması Haberi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek’in konuşması

Lise Öğrencisi Ziyaretçiler Lise Öğrenci Alt Yapı Çalışması Öğrenciler 

-Öğrencilerden görüntüler
-Valiliğe gelmeleri
-Valinin hediye vermesi
-Valinin konuşması

( BİTLİS ) BİTLİS

- ‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’ projesi kapsamında farklı illerden 50 lise öğrencisi Bitlis’e geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek eşliğinde Bitlis’e gelen öğrenciler, il halk kütüphanesinde söyleşi programına katıldılar. Burada öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek, “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları; doğudan batıya, kuzeyden güneye gençlerimizin tarihi, kültürü, medeniyeti, mimariyi ve ülkesini bir bütün olarak tanımayı hedeflediği bir projedir. Aynı zamanda ülkemizin seçkin liselerinden sınırlı sayıda gençlerimizi başta milli mücadelenin verilmiş olduğu coğrafya olmak üzere ülkemizi tanıtmayı ve onların birbiriyle hemhal olmasını amaçlayan aynı zamanda da coğrafya ve tarih bilgisini geliştirmeyi hedefleyen bir projedir” dedi.
Türkiye’nin değişik illerinden 50 lise öğrencisi ile üç gün sürecek olan Bitlis, Ahlat ve Van gezisi düzenleyeceklerini belirten Temizyürek, “Geziye Çanakkale'den başladık. Çünkü Çanakkale ruhu önemliydi. O ruhun gençlerimizde yeşermesini ve gelişmesini hedefledik. Daha sonra Diyarbakır, Mardin, Sivas, Erzurum, Amasya, İstanbul, Ankara ve en sonda Van, Bitlis, Tatvan, Ahlat ve çevresini kapsayan tarihi bilgilendirmeyi gaye edinen bir program kapsamında buradayız” ifadelerini kullandı. Söyleşinin ardından öğrenciler Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı ziyaret ettiler. Valilik Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Çağatay, Bitlis’in tarihi hakkında bilgiler verdi. Bitlis’in yaklaşık 6 Bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu ifade eden Çağatay, “Van Gölü'nün yüzde 65'lik kısmı Bitlis sınırları içindedir. Van Gölü çevresinde Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimiz var. Bunun yanında ilimiz sınırlarında Süphan Dağı ve içinde dünyanın en büyük krater göllerinden birini barındıran Nemrut Dağı var. Son yıllarda Ahlat'ta yapılan çalışmalar sayesinde Selçuklu Meydan Mezarlığı alanı dünyaya tanıtılıyor. Bu, dünyanın en büyük İslam Mezarlığıdır. Orada Çanakkale'de olduğu gibi ziyaretçilerin rahat edebilmeleri için ciddi bir alt yapı çalışması yürütüyoruz. Amacımız Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki harekatını başlattığı Ahlat'ı, Çanakkale ile beraber ilişkili şekilde Türkiye'nin gündeminde tutmaktır” dedi.

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