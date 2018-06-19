Bitlis'te 81 kaçak yakalandı İzle

- Kaçakların kapalı spor salonunda bulunmasının detay görüntüleriBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat ilçesinde iki yolcu minibüsünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 81 yabancı uyruklu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ahlat - Adilcevaz karayolu Kuşhane köyü yakınlarındaki kontrol noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan iki minibüste arama yapıldı.Araçlarda Ağrı'dan İstanbul ve Ankara'ya gitmeye çalışan 49 Afganistan, 27 Pakistan ve 5 Bangladeş uyruklu kaçak yakalandı.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, Ahlat Spor Salonu'na götürüldü. Kaçakların işlemlerin ardından Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.