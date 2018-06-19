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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bitlis'te 81 kaçak yakalandı İzle

Bitlis'te 81 kaçak yakalandı İzle

- Kaçakların kapalı spor salonunda bulunmasının detay görüntüleriBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat ilçesinde iki yolcu minibüsünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 81 yabancı uyruklu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ahlat - Adilcevaz karayolu Kuşhane köyü yakınlarındaki kontrol noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan iki minibüste arama yapıldı.Araçlarda Ağrı'dan İstanbul ve Ankara'ya gitmeye çalışan 49 Afganistan, 27 Pakistan ve 5 Bangladeş uyruklu kaçak yakalandı.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, Ahlat Spor Salonu'na götürüldü. Kaçakların işlemlerin ardından Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kaçak Akalan Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Kontrol Noktası 

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