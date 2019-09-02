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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

ARŞİV-

( BİTLİS ) BİTLİS

Terörle Mücadele Jandarma 


- Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalından jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıkalamada, “ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 2 Eylül 2019 tarihinde BTÖ’nün Tatvan ilçesi kırsalında barınma alanı tespit edilerek yakın hava desteği talebinde bulunulmuştur. İcra edilen yakın hava desteği neticesinde 5 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.
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