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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bitlis’te 5,5 milyon değerinde 78 kilo eroin ele geçirildi Haberi

Bitlis’te 5,5 milyon değerinde 78 kilo eroin ele geçirildi Haberi

Araçtan eroinlerin çıkarılması

Lyon Akalan Eroin 

-Ele geçirilenler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri 5,5 milyon TL tutarında olan 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Narkotik dedektör köpeği Saldıray’ın yoğun tepkiler vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon TL olan 78 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.K. ve A.S. isimli şüpheliler, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
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