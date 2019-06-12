Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis’te 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi

Bitlis’te 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi

Salondan görüntüler

Gaziler General Toplantı Pelesenk İstiklal 

-Protokolden görüntüler
-Saygı duruşu ve istiklal marşı
-Valinin konuşması
-Madalyaların verilmesi
-Toplu fotoğraf çekimi

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis Valiliği tarafından düzenlenen programla 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi.
Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve gaziler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatında gazilik unvanı kazanan kahraman gazilere madalyalarının tevcih töreni düzenlediklerini belirtti.
Vali Çağatay, “Gazilik ve şehitlik mertebesinin önemini dinimiz açısından hepimiz biliyoruz. Bunu ülkemizde de uzunca bir zamandır da uyguluyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü, 19 Eylül Gaziler Günü olarak her yıl düzenli olarak kutluyoruz. İşin aslına bakarsanız, Kıbrıs gazilerinin dönem dönem yakınmalarını hissediyorduk. Bunu muhtelif görev yaptığım yerlerde ve Bitlis’te de bana iletmişlerdi. Devletimiz de bu yakınmaları dikkate almış olacak ki, eksik olan gazilik madalyalarını tevcih etmek üzere bizleri görevlendirdiler. Bu vazifeyi ben büyük bir gurur ile aldım. Kıbrıs yüzlerce yıldır Türk toprağı idi. 1963 yılında başlayan karanlık Rum emellerini biliyorsunuz. 1974 yılında zirveye çıkan EOKA üzerinden Türk vatandaşları adadan sürmek için yürütülen o karanlık çabalar, 1974 yılında zirveye ulaşmıştı. Herkesin diline artık pelesenk etmiş o ‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolasıyla başlayan Türk müdahalesi, aslında bir barış harekatının başlangıcıydı. Adaya gerçekten barış getirmek içindi. Bu nedenle 498 şehidimiz var. Bu harekata katılarak gazi unvanı kazanan gazilerimizi kutluyor, aramızda bugün bulunmayan ve Hakk’a yürüyen gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Bitlis ve ilçelerinde bulunan 35 gaziye Milli Mücadele Madalyası, protokol üyeleri tarafından verildi.
Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı