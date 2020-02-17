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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis’te 154 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Bitlis’te 154 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Köy yolundan görüntüler

İş Makinesi Kar Kalınlığı Buz Sarkıtları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Rotatiften görüntüler
-Belediyenin karla mücadelesi
-Sokaklardan görüntüler
-Çatılardaki buzlardan görüntüler
-Tek katlı evlerden görüntüler

( BİTLİS )- Çatılardaki buz sarkıtlarının boyu 3 metreyi buldu BİTLİS

- Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise yer yer 2 metreyi buldu. Bitlis’te gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 154 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte kar kalınlığı ise yer yer 2 metreyi buldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve ilçelerine bağlı 154 yerleşim biriminin yolunun kardan dolayı yeniden ulaşıma kapandığı, kapanan yolların açılması için 9 ayrı şantiyede bulunan 90 personel ve 70 iş makinesi ile çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının 1 gün arayla yeniden devam edeceğini, yerdeki toplam kar kalınlığının ise 2 metre olduğunu açıkladı.
Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceğini, buzlanmalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, soğuk havalar nedeniyle çatılarda oluşan ve yaklaşık 3 metreyi bulan buz sarkıtlarının bina sakinleri tarafından da kırılması gerektiği ifade edildi. Belediye ekipleri de, mahalle aralarında yol genişletme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 40 iş makinesi ile çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, araçların giremediği bölgelerde de insan gücü ile temizlik çalışması yürütüyor.
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