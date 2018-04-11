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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Bitlis şehidi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Şehidin yakınlarından genel görüntü

Sosyal Medya Başsağlığı Uzman Çavuş Cenaze Namazı Teröristler 

-Tabutun gelişi
-Helallik alınması

( ADANA - HD)- Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak, memleketi Adana’da toprağa verildi-Şehidin 6 aylık bebeğini kadın asker kucağında taşıdı ADANA

- Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın cenazesi, Adana’nın Pozantı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bitlis kırsalındaki terör operasyonları sırasında PKK’lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak için memleketi Adana’nın Pozantı ilçesi Yukarıbelemedik Mahallesi’nde tören düzenlendi.
Cenaze törenine Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Protokol, İzbudak’ın 1.5 sene önce evlendiği eşi Emine, annesi Teslime ve babası Necati’ye başsağlığı diledi. Şehidin annesi Teslime ile eşi Emine, tabutun başına gelerek gözyaşı döktü. Şehidin 6 aylık bebeğini kadın asker kucağında taşıdı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, Pozantı ilçesine bağlı Yukarıbelemedik Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın 2015 yılında görev başlayan şehidin, o yıl sosyal medya hesabından "Bittiiiiiiiii..... Sonunda jandarma uzman çavuşum...." notunu paylaştığı görüldü.
(UMT-
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