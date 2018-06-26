Bitlis şehidi son kez baba ocağında

-şehidin naaşının baba ocağına getirilmesi

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( ADIYAMAN ) - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in baba ocağında helallik alındı ADIYAMAN



- Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek son kez helallik alınması için baba ocağına getirildi.



