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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bitlis şehidi son kez baba ocağında
konvoydan görüntü
-şehidin naaşının baba ocağına getirilmesi
-yakınlarından görüntü
-detaylar
-şehidin fotoğrafı
( ADIYAMAN ) - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in baba ocağında helallik alındı ADIYAMAN
- Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek son kez helallik alınması için baba ocağına getirildi.