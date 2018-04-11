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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bitlis şehidi memleketine uğurlandı

Bitlis şehidi memleketine uğurlandı

Şehidin naaşının cenaze alanından alınışı

Şehit Şehit Yakınları Cenaze Askeri Uçak Teröristler 

-Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi
-Saygı duruşu ve dua edilmesi
-Aileden, protokolden ve askeri erkandan detay
-Şehidin naaşının uçağa alınması
-Genel detay

( MUŞ -HD) MUŞ

- Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak, Muş'ta düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Muş Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen törene; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, vali yardımcıları, kamu kurum amirleri, askeri erkan ile şehit yakınları katıldı.
Cenaze aracından alınan şehidin naaşı, askeri manga tarafından tören alanına getirildi.
Saygı duruşunda bulunulması, şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Yapılan duaların ardından şehit İzbudak’ın naaşı askeri uçakla memleketi Adana’ya gönderildi.
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