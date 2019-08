Bitlis POMEM’de mezuniyet töreni

-Polis adaylarından görüntüler

-Protokolden görüntüler

-Ailelerden görüntüler

-Saygı duruşu ve istiklal marşı

-Kaya darendenin konuşması

-Valinin konuşması

-Polis adaylarının yemin töreni

-Bando eşliğinde tören geçişi

-Genel ve detay görüntüler

-Kep fırlatmaları

-Aileleri ile buluşmaları



( BİTLİS )- Bitlis Valisi Oktay Çağatay:“Bu ülke Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir” BİTLİS



- Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan 504 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

Düzenlenen tören, mezun olan Ramazan Taklacı’nın teşekkür konuşması ve yaş kütüğüne plaket çakmasıyla başladı.

Daha sonra konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, emniyetin bir toplumun hayatta ve ayakta kalabilmesinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.



Vali Çağatay, “İnsanlar güvende olduklarını hissettikleri ve bunu gördükleri zaman rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler. Emniyet hizmeti tüm hizmetlerin ve gelişmelerin temelidir. Emniyet olmadan eğitim olmaz, kalkınma olmaz, yatırım olmaz. İşte tam bu noktada sizlere çok önemli görevler düşmektedir. Fakat bu görevleri yerine getirirken insanımızı incitmeden, onları tedirgin etmeden ve en önemlisi suçlu ile suçsuzu ayırt edebilme ferasetine sahip olmaya özen göstermelisiniz. İnanıyorum ki bizim insanımız kendi güvenlikleri için gerektiğinde canını hiçe sayan siz değerli emniyet mensuplarına bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hak ettiği değeri verecektir” dedi.

“İnanıyorum ki, aldığınız eğitimle görevinizi layıkıyla yaparken, adalet ve eşitlik her daim kılavuzunuz olacak” diyen Vali Çağatay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Görevinizi hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı bir şekilde yerine getirmeniz, şerefli mesleğiniz ve yüce milletinize olan saygı ve vefanın en temel göstergesi olacaktır. Diğer taraftan millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne, üniter yapısına yönelen hainlerle mücadelede de azim ve kararlılığınız hiç azalmadan, ön saflarda olacağınıza inancım tamdır. Unutulmamalıdır ki bu ülke, Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir. Bu ülke Fethi Sekin’lerin kanlarıyla sulanmış bu toprakları, düşmana mezar edecek bir ülkedir! İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi, isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere burada toplandınız. Bu vesileyle siz kıymetli polis adaylarımızın bu ülkeye yıllarca hizmet ederek milletin huzur ve sükununu teminat altına almak için var gücünüzle çalışacağınıza olan inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Alnınız ve yolunuz her daim açık, geleceğiniz aydınlık olsun.” Bitlis POMEM Müdürü Kaya Darende ise, okulun 2011 yılında yapılan hain terör saldırısında şehit ve gaziler verdiğini hatırlatarak, “Bu kadim şehrimizin şehit vermiş gazi okulunda okul müdürü olmaktan onur duyuyorum. Sizlerde bu gazi okulun öğrencisi olmaktan şeref ve gurur duyun. Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak misyonumuz, devletin bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan; sabırlı, hoşgörülü, disiplinli ve insan haklarına saygılı polisler yetiştirmektir. Bitlis’te 24 Ekim 2019 tarihinde öğrenci kabulüne başlayacak okulumuz, bugüne kadar toplamda 4 bin 102 öğrenci mezun etmenin gururunu yaşamaktadır. Kıymetli öğrenciler, bir eğitim kurumu olarak size vermeye çalıştığımız en temel kavram olan vatan sevgisi daima ilkeniz olsun. Her zaman devletimizin polisi olun ve devletimizin polisi kalın. Kanunların uygulayıcısı, kamu düzeninin teminatı ve insan haklarının koruyucusu olun” dedi.

Program, ilk 10’a giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyelerinin verilmesinin ardından kep atılmasıyla sona erdi. Mezun olan öğrenciler, sevinçlerini aileleri ve arkadaşları ile paylaştı. POMEM bahçesinde düzenlenen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Bitlis POMEM Müdürü Kaya Darende, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Emniyet Müdür Yaman Ağırlar, bazı kurum amirleri, mezun öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldılar. (VO-MSA-Y)