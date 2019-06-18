Bitlis kırsalında 4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

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( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’te kırmızı bülten ile aranan ve başına 4 milyon TL ödül konulan terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında gerçekleştirilen Sehit J.Onb. Hakan ISIK 2019-60 Operasyonu’nda kırmızı bülten ile aranan ve başına 4 milyon TL ödül konulan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut’un etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında gerçekleştirilen Sehit J.Onb. Hakan ISIK 2019-60 Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi’nde 4 milyon TL ödülle Kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin; son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Mus, Elazığ ve Bingöl illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir”

