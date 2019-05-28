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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bitlis’in göz kamaştıran gece görüntüsü havadan görüntülendi

Bitlis’in göz kamaştıran gece görüntüsü havadan görüntülendi

Görüntü Sıralaması

Yabancı Turist Bild Çekim Fi Yapı 

-Drone ile genel çekim
-Kamera ile normal çekim
-Tarihi eserlerden çekimler
-Genel ve detay görüntüler
-Çarşı merkezinden görüntüler

( BİTLİS - ÖZEL) BİTLİS

- Yaklaşık 7 bin yıllık bir şehir olan Bitlis’in gece çekilen görüntüsü göz kamaştırıyor. Gerek coğrafi yapısı gerekse tarihi dokusuyla adete bir açık hava müzesi olan Bitlis’in gece görüntüsü tabloları aratmıyor. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken Bitlis ve tarihi eserleri, gündüz olduğu gibi gecede görülmeye değer. Hanları, hamamları, camileri, medrese ve tarihi evleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Bitlis, özellikle sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Türkülere ve destanlara konu olmuş Bitlis tarihinde önemli bir yer tutan Tarihi Sinema Yokuşu da ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında aslına uygun olarak yenilenip vatandaşların hizmetine sonuldu. ‘Kadim Kent Kimliğine Kavuşuyor’ sloganı ile başlatılan ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında çarşı merkezinin bir kısmı tarihe uygun olarak giydirildi. Bu yıl ise aynı proje kapsamında çarşının geri kalan diğer kısmı da aynı şekilde tarihe uygun olarak tasarlanacağı bildirildi.

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