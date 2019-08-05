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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı

- Kardeş Türküler grubunun konserinden görüntüler - Dinleyici detayları - Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında 300 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ile yürüyüş yapıldıBİTLİS (AA) - çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.100. Yıl İlkokulu önünde bir araya gelen vatandaşlar, açtıkları 300 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile Gökmeydanı'na yürüdü. Daha sonra 25 ilden gelen esnafın ürünlerinin sergilendiği yöresel ürün fuarı açıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, burada yaptığı konuşmada, "Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız Bitlis doğumluydu. Kendisini anma ve anlama programını icra ettik. Etkinliğimiz 3 gün sürecek. Akşamları konser, gündüzleri ise çeşitli etkinlikler düzenlenecek." dedi.
AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de ilkleri gerçekleştirmenin zor olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımız bu adımı attı. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Seneye daha fazla ilden misafir getireceğiz. Buradaki esnafımız da katılacak. Bu sayede Bitlis ekonomisine büyük katkı sunacağız." diye konuştu.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da "5 ila 8 Ağustos tarihlerinde inşallah Büyük Bitlis Buluşması adı altında festivallerimizi devam ettireceğiz. Görüyoruz ki insanların güzel ilgisi var. Akşamları konserlerimiz olacak. Yarın ise sünnet şölenimiz var. Ardından yöresel yemek yarışması yapılacak. Çocuklar ve aileler için etkinliklerimiz var. Tüm hemşehrimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Programda Kardeş Türküler grubu konser verdi.

Yemek Yarışması Gündüzler Düşman İşgali Sünnet Şöleni Halk Oyunları 

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