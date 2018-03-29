Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Elkatmış, Hizan'da spor tesislerini inceledi



- Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış beraberindeki ekiple birlikte Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek, tesisleri inceleyip faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, beraberindeki heyetle birlikte kapalı spor salonunda gençlerle birlikte basketbol oynayarak onlarla zaman geçirdi. Daha sonra Hizan Gençlik Merkezi Müdürlüğüne uğrayan Elkatmış, kursiyer öğrenciler ve gençlerle ilgilendi. Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz İHA muhabirine yaptığı açıklamada; “Müdürümüz ve beraberindeki heyet kurumumuzu ziyaret ederek, tesisleri yerinde inceledi ve yapmış olduğumuz faaliyetler hakkında bilgi aldı. Müdürümüz Bilal Elkatmış önümüzdeki ay tekrar kurumumuzu ziyarete gelecek. Yaptığımız ve yapacağımız projeler hakkında görüşmelerimiz olacak. Bizleri önemseyip buralara kadar gelen, hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemeyen müdürümüz Bilal Elkatmış ve beraberindeki heyete teşekkür ederim” dedi.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış’ın ziyaretine Tesisler Şube Müdürü Burhanettin Avşar, Gençlik Merkezi Koordinasyon Müdürü Ali Cengiz katıldı.



