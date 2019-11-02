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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bitlis’e mevsimin ilk karı yağdı İzle

Bitlis’e mevsimin ilk karı yağdı İzle

Kar yağışından detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

Hava Sıcaklıkları Gesi Kar Yağışı Sonbahar Irak 


- Bitlis’te dün geceden beri devam eden yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karı sokaklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan yılın ilk kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, sonbahar renklerine bürünen ağaçların üzerinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz örtü ile kaplanan sokaklardaki araçlar da karın altında kaldı. Meteoroloji yetkilileri yağışların yağmur ve kar şeklinde gün boyunca devam edeceğini, akşam saatlerinden sonra da bölgeyi terk edeceğini açıkladı.
Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında artış yaşanmasının beklendiği ifade edilirken, sürücülerin yağışlı bölgelerde dikkatli olmalarını istedi.
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